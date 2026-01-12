Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

43岁机场抵港女藏逾21万元私烟 罪成被判囚6个月

突发
更新时间：15:45 2026-01-12 HKT
发布时间：15:45 2026-01-12 HKT

一名入境旅客因进口未完税香烟及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，1月10日在九龙城裁判法院被判处监禁6个月和罚款1000元。

海关人员1月9日在香港国际机场截查一名43岁抵港女旅客，并在她的个人行李内检获约4.8万支未完税香烟，市值约21.7万元，应课税值约16万元。该名旅客随即被捕。

海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

