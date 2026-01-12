美籍旅客因欠债被招揽贩毒 警搜大角咀酒店房检$1800万可卡因摇头丸

美籍汉因欠债15000美元而被贩毒集团招揽，「假旅客、真贩毒」以访客身份抵港，租住酒店房间作毒品储存仓，任仓主及派货员，惟未收报酬已落网。昨日(11日)警方毒品调查科探员，掩至大角咀一间酒店房以「贩运危险药物」罪拘捕该名49岁美籍汉，并检获24公斤怀疑可卡因砖，以及约5000粒怀疑摇头丸，市值约港币1800万元。

毒品调查科高级督察邓骏颖讲述案情时表示，昨日下午（11日）探员突击搜查位于大角咀晏架街一个酒店房间，并制服房内一名美国籍男子。并在该男子背囊及行李箱内检获24公斤可卡因砖，以及约5000粒摇头丸，毒品市值逾1800万元。

行动中被捕的美籍男子49岁，他于2025年12月中以旅客身份入境香港，获准逗留至今年3月中。被捕人现正被警方扣查，稍后时间将会被控一项贩运危险药物罪，明日(12日)于西九龙裁判法院提堂。



警方相信今次行动成功阻截该批毒品流入本地市场，亦对贩毒集团造成严重打击。初步调查相信有人因欠15000美元（116,921港币）债务而被招揽，据报事成后可获得15000美元的报酬，以「假旅客、真贩毒」方式来港贩毒，负责做仓主及派货员，但未收取报酬已被捕。警方作出呼吁，任何人勿贪图一时之利贩毒，因贩毒必然是不归路。今次案件为例，被捕人只会令自己远在故乡的家人及朋友感到痛心，大家勿以身试法。

警方重申，贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。