旺角夹公仔舖遇窃 「Full gear」贼人铁尺撩公仔 偷$2000 Jellycat｜有片

突发
更新时间：15:59 2026-01-12 HKT
发布时间：15:59 2026-01-12 HKT

旺角好景商业中心一间夹公仔店舖遭贼人光顾。今日（12）早上约9时，一名男子潜入涉事店舖内，多次用自备的铁尺伸入夹公仔机内「撩」公仔。其间目标公仔跌落在夹公仔机的出口处，贼人随即拿取公仔，然后放入大手提袋里偷走；惟其容貎和犯案过程全部被店内闭路电视拍下。

网上流出事发的闭路电视影片，所见涉案男子有备而来，戴上鸭舌帽、眼镜、口罩及手套，并携带一个大手提袋。片中显示贼人在店内向不同夹公仔机落手，其间他从手提袋中拿出一把铁尺，并将铁尺放入公仔机玻璃之间的罅隙，「撩」向目标公仔。当公仔跌落夹公仔的出口处，贼人随即伸手拿取公仔，再放到手提袋内。

由于贼人全副装备且手法纯熟，不排除他是惯犯。据悉，店主其后返回店舖始发现遇窃，事件中店舖约值2,000元的Jellycat 公仔被偷走。

