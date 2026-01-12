东九龙冲锋队送迷路脑退化8旬翁回家 转介合适社区支援服务

今(12日)凌晨零时左右，东九龙冲锋队人员于观塘港铁站一带进行反罪恶巡逻期间，发现一名85岁的伯伯独自在港铁站徘徊。冲锋队人员察觉伯伯神情恍惚，行动缓慢，怀疑他可能迷路，于是人员随即主动上前了解。经调查后，伯伯身上没有任何身份证明文件及电话，忘记返回住所路线，冲锋队人员其后成功联络伯伯家人，并护送伯伯返回观塘区住所。

冲锋队人员向伯伯及家人简介东九龙总区的关汇计划。

冲锋队人员带伯伯返回住所后向他的家人了解，得知伯伯患有约10年脑退化症。冲锋队人员调查得知伯伯于晚上外出，离开住所后一直在街上徘徊直至被冲锋队人员发现。

有鉴于伯伯的身体状况，冲锋队人员向伯伯及家人简介东九龙总区的关汇计划（Project i-CARE），转介合适社区支援服务。有关计划由东九龙总区及社区内不同机构合作，涵盖不同服务范围，例如：长者及青少年支援、听障人士支援、即时方言翻译等。就是次事件，该计划会向伯伯提供有关服务，包括东九龙总区失踪人口组向伯伯派发定位追踪器，倘若再次走失，亦可以凭着定位讯号迅速找回伯伯；社会福利机构亦会联络伯伯提供长者支援，关顾伯伯福祉。