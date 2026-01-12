Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

带客睇楼险闯民居｜美联：已联络事主了解 如有违规情况会严肃处理并作出惩处

更新时间：01:00 2026-01-12 HKT
发布时间：01:00 2026-01-12 HKT

有市民早前在社交平台Threads上载片段，指她租屋后突遭地产代理带客人上门「睇楼」，对方手持锁匙开门入屋，惟事主当时屋内锁了安全锁，对方才未能成功入屋，事后她向地产代理监管局（EAA）投诉。

美联发言人表示，美联物业高度重视是次事件，已主动联络事主了解情况，并即时作出适切处理。美联物业就视察物业有既定的程序及指引，绝不容许任何违反法规的行为。如发现员工有违规情况，会严肃处理并作出相应惩处。

