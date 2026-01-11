油麻地食环署清洁女工遭撞毙 「仁间有爱应急钱计划」助家属渡难关

去年除夕在油麻地遭遇车祸不幸身亡的食环署清洁女工，其丈夫因曾遭遇严重工业意外无法工作，由儿子独力承担后事及家庭经济开支，亟待援手。仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」随即捐出善款，以助解决燃眉之急。

命丧轮下的57岁清洁女工李海英，生前与丈夫及儿子同住。其姓曾儿子透露，父母感情要好，自母亲身故后，父亲大受打击，沉默寡言。母亲至今仍未安葬，遗体暂放在道堂，对安排丧礼仍未作决定。

曾先生续称，他未婚，有女朋友，母亲生前希望他早些结婚，现在成为她未了的心愿。另外，他说由于父亲曾遭遇严重工业意外，影响了腿部活动能力，导致不良于行无法工作，因此他要独力承担后事及家庭经济开支。

由于两父子亟待援手，仁爱堂与《星岛日报》合办的「仁间有爱应急钱计划」捐出2万元善款。李子签收善款后表示，由衷感激雪中送炭的善举。

女死者儿子签收善款后表示，由衷感激雪中送炭的善举。 黄文威摄

李海英为食环署二级工人，生前隶属油尖区环境衞生办事处，主要负责街道清洁工作。去年12月31日晚上，她在油麻地广东道一带运送垃圾至窝打老道与渡船街交界期间，突遭途经货车撞倒，送院后抢救不果。