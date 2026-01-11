海关关长陈子达联东盟驻港总领事赴魔鬼山清洁山径 促进交流服务社区

海关关长陈子达昨日（10日）与多位东盟成员国驻港总领事前往油塘炮台山（又名魔鬼山）清洁郊野山径，以促进交流，同时服务社区。

参与活动的包括马来西亚驻港总领事Muzambli MARKAM、泰国驻港总领事 Chaturont CHAIYAKAM、老挝驻港总领事Ammala SAENCHONGHACK、菲律宾驻港总领事Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、汶莱驻港总领事LIM Kim Suan、新加坡驻港总领事TEO Boon Hee、缅甸驻港总领事Phoo Pwint Ko Ko、印尼驻港总领事Fithonatul MAR’ATI，以及各领事馆人员。

陈子达在活动后衷心感谢东盟各国驻港总领事对香港海关的支持和对本地社区的关顾。香港海关将继续积极参与社区服务，展现对社会的关怀与承担，并会继续与各总领事馆携手合作，促进双方的人员和贸易往来。