Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关关长陈子达联东盟驻港总领事赴魔鬼山清洁山径 促进交流服务社区

突发
更新时间：19:29 2026-01-11 HKT
发布时间：19:29 2026-01-11 HKT

海关关长陈子达昨日（10日）与多位东盟成员国驻港总领事前往油塘炮台山（又名魔鬼山）清洁郊野山径，以促进交流，同时服务社区。

参与活动的包括马来西亚驻港总领事Muzambli MARKAM、泰国驻港总领事 Chaturont CHAIYAKAM、老挝驻港总领事Ammala SAENCHONGHACK、菲律宾驻港总领事Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、汶莱驻港总领事LIM Kim Suan、新加坡驻港总领事TEO Boon Hee、缅甸驻港总领事Phoo Pwint Ko Ko、印尼驻港总领事Fithonatul MAR’ATI，以及各领事馆人员。

陈子达在活动后衷心感谢东盟各国驻港总领事对香港海关的支持和对本地社区的关顾。香港海关将继续积极参与社区服务，展现对社会的关怀与承担，并会继续与各总领事馆携手合作，促进双方的人员和贸易往来。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
7小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
6小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
6小时前
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
10小时前
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
突发
3小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
2小时前