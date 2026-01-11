Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜消息：警拟公布死者名单 前设需获死者家属同意

更新时间：18:29 2026-01-11 HKT
发布时间：18:29 2026-01-11 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，造成至少161人死亡，逾千户居民痛失家园，全城哀痛。事隔一个多月，有宗教团体今日（11日）在大埔元洲仔大王爷庙举行法事，为罹难者超渡祈福。消息指，警方初步计划公布死者名单，内容包括姓名、性别及年龄，但需获死者家属同意，会逐一询问，再作决定。

警方上月下旬表示，DNA科学鉴证相关调查工作一直进行，不排除死亡人数可能会增加。

行政长官李家超早前亦委任法官陆启康任「独立委员会」主席，成员包括立法会议员陈健波及港铁主席欧阳伯权，委员会工作包括审视宏福苑起火及火势迅速蔓延的情由、楼宇维修工程施工安全及相关问题，以及涉及大型楼宇维修工程招标的相关系统性问题，目标9个月内完成工作，并向行政长官提交报告。

