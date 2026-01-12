辅警系列｜巴裔辅警精通多语发挥沟通桥梁 为本地人及少数族裔提供协助

警队近年持续采取积极主动的招募策略，希望吸纳更多质素卓越、热心服务市民的人士加入警队。同时，警队亦欢迎少数族裔人士投考，以促进多元共融，广纳贤能，共同努力守护香港。驻守油麻地分区军装巡逻小队的巴基斯坦裔辅警警员马沙，投身辅警队约3年，在少数族裔聚居的油麻地及佐敦一带执勤，以发挥其精通多种语言的优势，为区内的本地及少数族裔居民提供适切协助，对社区作出贡献，更成为有效连结不同族群的桥梁。

在香港土生土长的马沙，从事英语教学工作。谈及加入辅警的契机，他忆述某次在斋戒月期间拜访朋友，对方当时正准备投考辅警，并鼓励他作出尝试，令他开始对加入辅警队产生兴趣，加上后来见到另一位南亚裔警察朋友因帮助市民而被媒体报道，令他意识到即使种族不同，但同样可以用南亚裔身份服务香港人，甚至帮助目前人数逐渐增加的少数族裔群体，相当有意义，「要帮人可以当义工，或加入其他部门，而我则选择了成为辅警。」

马沙早前协助启德体育园的人群管理工作，期间成功解决涉及南亚裔人士的纠纷。

马沙的投考过程并非一帆风顺，作为南亚裔人士，虽然能操一口流利粤语，但要应付繁复的法例条文仍有一定困难。他坦言，其间曾一度怀疑自己能否毕业，唯有拼命温习，熟读相关法例，所幸教官和身边的同学相当热心，不断给予支援，「入班首日，教官主动向我强调，如有需要或困难，定会给予最大的帮助，而我每次向他请教各种问题，他都有问必答。同学亦乐于解答我的疑问，更会帮助我温习及应付考试，最终顺利通过考试，真的很感激他们的帮助。」

马沙加入辅警队约3年，目前驻守油麻地分区。油麻地及佐敦一带非华裔居民众多，作为南亚裔辅警，马沙拥有独特的语言优势，因他懂得中文、英文、乌都语(Urdu)、印地语(Hindi)及旁遮普语(Punjabi)，有助服务港人之余，更能有效与少数族裔人士沟通，照顾他们的需要。因此他经常参与涉及少数族裔的求助个案，即使非当值期间，马沙亦会主动把握不同机会协助翻译及沟通。他举例，非华裔人士被查身份证时，见到同样是少数族裔的警员在场，总会相当配合。

马沙致力帮助人数逐渐增加的本地少数族裔群体，成为连接不同族群的桥梁。

他分享一次成功凭借其语言优势化解危机的经历，当时接报得知一名南亚裔男子企图跳楼，马沙立即主动表示能以对方母语沟通。过程中，他发现男子因妻子提出离婚而情绪崩溃，且是第二次企图自杀，唯有不断游说及作出安慰，令对方逐渐冷静，最终成功将其带离危险位置，「正正是我的身份和语言，能够安慰并开解他，让他觉得至少有人能与他沟通。」

谈及警队对多元文化的尊重，信奉伊斯兰教的马沙说，其饮食需跟随宗教教规要求，庆幸警队非常尊重其宗教信仰，在各种大型行动执勤时，警队管理层都会特意为他安排清真食物，警队同事亦明白伊斯兰教斋戒月等习俗。在这种互相尊重的氛围，使背景各异的警务人员也能团结一致，「大家互相尊重，无论是警队内部还是区内市民，他们听到我说出一口流利粤语，都会视我为土生土长的香港警察，我亦同样视自己为香港人，希望全心全意服务香港社会。」

