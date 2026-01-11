Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷兰汉国泰航机上不适晕倒 抵港后送院抢救无效

突发
更新时间：14:35 2026-01-11 HKT
发布时间：14:35 2026-01-11 HKT

一对荷兰夫妇昨（10日）乘搭国泰航机来港，其间72岁丈夫突感头痛不适，两小时后失去知觉，机上一名报称是医生的男乘客曾替他急救，抵港后紧急送院抢救，惜告不治，警方初步相信死因无可疑。

死者Antonie（72岁），荷兰人，昨偕同妻子（69岁）乘搭国泰航空CX270航班，由荷兰阿姆斯特丹飞到香港国际机场，再转乘另一航班CX163前往澳洲墨尔本进行探亲。在CX270航班上，死者坐在妻子身旁，并无异常。

今（11日）凌晨5时左右，Antonie感到头痛，向航班上的女机舱经理求助，机舱经理了解过死者的病史后，给他一些特效药。

两小时后，Antonie在座位上呕吐，于是再向女机舱经理求助，至早上7时10分，Antonie突然晕倒，女机舱经理立即向机长通报，并询问机上有否医疗人员。

当时一名57岁男乘客自称是医生，即场替Antonie进行急救，至早上7时40分，航机抵达香港机场后，Antonie急送北大屿山医院，于早上8时34分宣告死亡。

死者妻子向警方表示，死者没有患上任何长期病患，案件暂时没有可疑，案件交由机场警区军装巡逻小队第一队继续跟进。

 

