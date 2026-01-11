Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀太子珠宝钟表遇劫 内地男掠$65万劳力士名表

突发
更新时间：16:11 2026-01-11 HKT
发布时间：14:38 2026-01-11 HKT

尖沙咀有珠宝钟表店遭贼人抢劫。今日（11日）中午12时46分，警方接获报案，指一名男子在海防道50号太子珠宝钟表内，掠走一只价值约65万的劳力士名表，其后贼人往尖沙咀C出口方向逃去。

现场消息指，当时男子在店内佯装顾客选购手表，突然抢走一只劳力士名表，立即转身夺门逃去。警员接报到场调查，案件列作「抢掠」交由油尖警区刑事调查队第四队跟进，并追缉一名瘦身材，案发时身穿黑色上衣及深色裤，配戴白色口罩及携有一个浅色背包的内地男子。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
8小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
消处处联同警方交代案件。梁国峰摄
01:00
元朗Yoho Town夺命火｜客厅起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突发
4小时前
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
印尼妇搭港铁偶遇陌生港女 离奇即场送糖提亲 网民细思极恐 女事主自爆食糖后感觉｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
2026-01-10 15:41 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
21小时前
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
影视圈
6小时前
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
7小时前