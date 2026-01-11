尖沙咀太子珠宝钟表遇劫 内地男掠$65万劳力士名表
更新时间：16:11 2026-01-11 HKT
发布时间：14:38 2026-01-11 HKT
发布时间：14:38 2026-01-11 HKT
尖沙咀有珠宝钟表店遭贼人抢劫。今日（11日）中午12时46分，警方接获报案，指一名男子在海防道50号太子珠宝钟表内，掠走一只价值约65万的劳力士名表，其后贼人往尖沙咀C出口方向逃去。
现场消息指，当时男子在店内佯装顾客选购手表，突然抢走一只劳力士名表，立即转身夺门逃去。警员接报到场调查，案件列作「抢掠」交由油尖警区刑事调查队第四队跟进，并追缉一名瘦身材，案发时身穿黑色上衣及深色裤，配戴白色口罩及携有一个浅色背包的内地男子。
最Hit
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
2026-01-10 15:42 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
2026-01-10 09:00 HKT
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
2026-01-10 15:41 HKT