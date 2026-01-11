珍惜生命｜蓝田丽港城男子堕下身亡

今（11）晨9时许，蓝田丽港城一名男子从高处堕下，飞落丽港城商场对开花槽上，途人大惊报警，救护员到场即场急救，送院抢救后惜告不治，警方正调查死者身份及轻生原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk