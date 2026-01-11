坪𪨶路地底永久喉管接驳工程完成 早上8时前陆续恢复供水

水务署昨晚（10日）为坪𪨶路地底永久喉管进行接驳工程，至今晨（11日）顺利完成，受工程影响区域的供水已于约8时前陆续恢复正常，而皇后山及山丽苑由于有大厦水缸作为缓冲，供水于7时恢复。水务署动员约230人进行接驳工程，完成后再移除一段占用部分路面的临时外露喉管。

水务署人员向受影响用户派发单张。fb：滴惜仔

由于水管内的食水在恢复供水时有机会含有较多空气而形成大量气泡，个别用户的用水在恢复供水初期可能呈奶白色或出现稍为混浊的情况，此乃正常现象。用户请参阅以下处理方法：

• 如食水稍为混浊，用户可先移除水龙头隔筛及其他过滤装置，并持续开启水龙头数分钟，待水质回复正常再装回隔筛及其他过滤装置。

• 如食水呈奶白色，可让食水在容器中静止一会，待气泡消失后，食水便会回复清澈。

水务署人员协助受影响用户。fb：滴惜仔

为让受影响用户及早作好准备，水务署在进行喉管接驳工程前，一直就相关临时食水供应的安排与房屋署、民政事务总署北区民政处、当区区议员、乡事委员会及关爱队等地区人士密切沟通，以部署向受影响住户提供适切协助。衷心感谢各方在过程中提供协助，让工程得以顺利完成。

水务署人员进行抢修。fb：滴惜仔