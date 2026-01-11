Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜李郑屋邨男子倒卧平台 现场证实不治

突发
长沙湾发生堕楼事件。周六（10日）下午4时许，警方接获李郑屋邨廉洁楼保安报案，指发现一名男子倒卧在大厦平台，怀疑他从高处堕下。

人员接报到场，姓罗（41岁）男子现场被证实死亡。人员经初步调查，相信事主从上址一走廊堕下。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。

据了解，有人疑因生活问题不开心。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

