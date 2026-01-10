去年首10个月录3.5万骗案涉$64亿 169洗黑钱犯被法庭加刑 邓炳强：打击骗案努力渐见成效

适逢一月为「反洗黑钱月」，香港警务处财富情报及调查科、油尖警区与油尖旺区扑灭罪行委员会，今日（10日）于尖沙咀K11购物艺术馆举行「防骗唔洗坊 – 全民反诈反洗黑钱启动礼」，让领袖生走出校园，深入社区，透过摊位游戏，以轻松手法向公众推广防骗及反洗黑钱信息，同时为反洗黑钱月揭开序幕，并展现警队、灭罪会、金融业界、教育界及社区力量携手防罪的决心。保安局局长邓炳强及警务处处长周一鸣亲临主礼，与超过150名「防骗领袖生」及各界嘉宾，共同见证防罪年轻力量由校园走进社区。

保安局局长邓炳强在致辞中表示，打击罪案需社会各界齐心协力，并特别感谢灭罪会一直凝聚社区力量。他指出，警队打击骗案的努力渐见成效，2025年首十个月诈骗案录得35,831宗，较2024年同期下跌1.6%；损失金额亦由约70亿元减少至约64亿元，跌幅约9%。在打击洗黑钱方面，他强调警队与律政司紧密合作，积极向法庭申请加重刑罚以增强阻吓力，在去年首十个月已有169名洗黑钱罪犯被法庭加刑，较2024年全年增加接近三倍。他赞扬一众「防骗领袖生」以行动树立榜样，证明「防罪唔止系口号，更系行动」，并期望社会各界继续与警方合作，缔造安全和谐的社会环境。

另外，警务处处长周一鸣致辞时亦阐述警队打击诈骗的四大策略，包括聚焦打击诈骗产业链、重点宣传、优化「防骗视伏App」及深化国际合作。他特别提及，警方与金融管理局及银行公会合作升级的「FINEST 2.0」信息共享平台已推出，有效打击傀儡户口；而「虚拟资产情报工作组」亦已成立，以应对相关洗黑钱风险。处长呼吁市民紧记「户口唔租、唔借、唔卖」，并积极下载功能持续强化的「防骗视伏App」。

油尖旺区扑灭罪行委员会一直于油尖旺区积极推动创新兼具特色的防罪灭罪活动，过往曾推出灭罪大富翁成为一时佳话。是次活动获油尖旺区扑灭罪行委员会全力支持，选址于人流畅旺的商场举行，旨在将防罪信息带给更多市民。油尖警区于2024学年首推「防骗领袖生计划」，已成功培训逾百名区内中小学生，在校园向约5,000名师生传递防骗资讯。在2025新学年，计划进一步扩展，共有来自14间中小学、约150名学生获委任，他们将肩负起防骗大使的使命，将防骗信息薪火相传。

启动礼上，邓炳强及周一鸣分别向油尖旺灭罪会及多位社区合作伙伴颁发感谢奖座，并委任新一届防骗领袖生顾问。大会亦嘉许了表现杰出的领袖生，勉励他们继续在朋辈间推广守法意识。启动礼结束后，现场随即化身为互动防骗教育园地。场内设有多个由防骗领袖生营运的趣味摊位，包括「AI智能换面影相机」让市民亲身体验「深伪技术」（Deepfake）的像真度，以及防骗夹公仔机等。透过轻松有趣的互动，让市民学习辨别诈骗及防范洗黑钱的知识。

警方指未来一个月「反洗黑钱月」，将透过「保户号」宣传车走访全港各区，并会深入大学校园及商场举办讲座与展览，向市民及特定群组揭示洗黑钱陷阱，提升公众警觉。

