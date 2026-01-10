Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关破柴湾工厦私烟仓 检近$60万货拘42岁女

更新时间：17:11 2026-01-10 HKT
发布时间：17:11 2026-01-10 HKT

香港海关昨日（1月9日）于柴湾采取行动，成功捣破一个怀疑私烟储存仓库，共检获约13万支怀疑私烟，估计市值约59万元，应课税值约44万元，并拘捕一名42岁怀疑涉案女子，她现已被落案起诉。

海关人员昨晚约7时在柴湾一幢工业大厦内进行反私烟巡逻，其间发现一名女子从迷你仓楼层步出，形迹可疑，遂上前截查，并在其背囊及手提袋内检获共6000支怀疑私烟，随即将她拘捕。关员押解该名女子返回相关迷你仓单位进行搜查，再检获约12.6万支怀疑私烟。

海关初步调查，显示涉案人士为降低执法风险，刻意选择地区偏远、人流稀少的工业大厦区域，租用迷你仓作为私烟储存点，以图掩饰其非法活动，相信是次行动成功瓦解一个向柴湾区一带供应的私烟储存及分销中心。

海关于迷你仓内检获约12.6万支怀疑私烟。
海关拘捕一名42岁女子。
海关检获约13万支怀疑私烟，估计市值约59万元，应课税值约44万元。
