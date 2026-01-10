警上水搜铁皮屋检值460万元毒品 25岁港男涉贩毒落网
发布时间：14:23 2026-01-10 HKT
毒品调查科人员昨日（9日）于上水展开反毒品行动。行动中，人员突击搜查一铁皮屋单位，并在该单位内以涉嫌「贩运危险药物」及「制造危险药物」拘捕一名25岁本地男子。人员在单位内检获约16.5公斤怀疑大麻花、约1500粒怀疑依托咪酯烟弹、约650克怀疑依托咪酯粉末及一批制毒工具。行动中检获的毒品市值共约460万元。
被捕人现正被扣留调查，稍后将会被暂控一项「制造危险药物」及一项「贩运危险药物」罪，案件将于1月12日上午在粉岭裁判法院提堂。
根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可判处罚款五百万港元及终身监禁。
