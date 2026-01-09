Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警吁提防「中银生活」钓鱼短讯涌现 已有人被骗逾百万元

更新时间：22:06 2026-01-09 HKT
警方反诈骗协调中心今日（1月9日）表示，多名市民近期收到冒充中银香港的虚假短讯，内容声称「订阅的中银生活服务到期，即日扣除若干月费」，诱导收件人回拨指定电话号码或提供银行资料，目的是骗取存款。有受害人损失高达100万元。中银香港已发声明，强调该行与短讯没有任何关系，呼吁公众人士提防可疑短讯，慎防受骗。

骗徒冒充中银香港名称（如「BOC China」、「Life Boc」）发送钓鱼短讯，指受害人订阅的「中银生活」服务到期，将即日扣除月费，诱导受害人回拨指定电话。其后，有骗徒假扮「银联职员」接听电话，声称可协助取消扣款。骗徒指示受害人点击连结进入伪冒网站，或开启屏幕分享功能，继而要求输入银行帐号、密码等资料。最后，骗徒利用资料登入受害人帐户，转走存款。

警方提醒市民，中银香港已参与「短讯发送人登记制」，官方短讯发送人名称均以「#」号开头，包括「#BOCHK」、「#BOCHK_TXN」、「#BOCHK_CC」等。市民收到短讯时，请留意发送人名称是否以「#」号开头，并核实是否属上述官方名称。如有怀疑，切勿回复或点击任何连结，并应直接联络中银香港或致电「防骗易18222」热线。

另外，如中银香港客户收到怀疑伪冒中银香港发出的短讯，可致电中银香港客户服务热线（852）3988 2388（选取语言后，按3、#、2）；切勿回拨短讯内电话或点击不明连结；切勿与陌生人分享屏幕；切勿随意点击超连结、下载手机应用程式、登入任何可疑网站或下载附件；除了向有关机构查证外，市民亦可致电「防骗易热线18222」查询，或使用守网者网站的「防骗视伏器」或「防骗视伏App」手机应用程式，查核可疑电话号码、网址或收款帐号。

