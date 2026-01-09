入境处连续一星期反黑工 搜查多区食肆货仓发型屋 拘16人包括3雇主

入境事务处于过去一星期（1月2日至8日），在全港多区打击非法劳工，包括「促进行动」、「曙光行动」，以及联同食环署及康文署的「惊愕行动」。行动中人员搜查多个目标地点，包括食肆、货仓及发型屋等，共拘捕12名怀疑非法劳工、3名雇主及1名涉嫌协助及教唆者。

被捕12名怀疑非法劳工为4男8女（29至70岁），当中两女持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」），另有三女涉嫌行使及管有他人身份证。被捕雇主为两男一女（30至64岁），涉嫌协助及教唆被捕的则为一名62岁女子。有关雇主的调查仍在继续，不排除更多人被捕。

入境处呼吁市民，可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。