香港义工奖2025｜3休班警荣获义勇奖 两警长「零装」与挥刀翁对峙 一警员助救火疏散市民

由民政及青年事务局与义务工作发展局合办的「香港义工奖颁奖礼暨论坛2025」于今日（1月9日）举行，香港警务处共有三名人员获颁「义勇奖」，包括警长郭凯杰、警长钟肇恒，以及警员翁振杰，以表扬他们凭借无比勇气，救急扶危的精神。

去年4月，同为警长的郭凯杰和钟肇恒趁休班相约到观塘顺利邨用膳，期间发现一名老翁怀疑与人争吵，情绪激动手持菜刀不断挥舞，街坊被吓至争相躲避。郭凯杰和钟肇恒不顾身上没有任何装备，一人负责游说，一人拿起胶椅作戒备，合力以拖延战术防止老翁情绪进一步失控，直至同袍赶至制服疑犯，避免酿成伤亡。他们的英勇行为，除了获得现场街坊称赞，该区区议员符碧珍更向香港警务处致送感谢信以作表扬。两人于事后分享道，不论休班与否，他们在任何时候都是一个警察，只要看到有罪案发生，甚至要拯救生命，都必定会挺身而出，保护市民。

警长钟肇恒（右二）和警长郭凯杰（右一）获颁2025年「义勇奖」。

另一位得奖人是警员翁振杰，于2024年12月，他当时同样正值休班，在商场用膳期间遇上火警，现场烟雾弥漫，由于情况危急，他立即协助疏散现场市民，更只身一人冲入满布浓烟的地方寻找火源，最终成功扑灭火势。翁振杰分享道，有赖警队经常提供危机处理的训练，令他能够冷静应对，强调无论执勤与否，保护市民一直是他的使命与责任。

警员翁振杰（右二）获颁2025年「义勇奖」。

此外，有三名市民亦经香港警务处提名，获大会颁发「义勇奖」，以表扬他们在危急关头挺身而出，凭借无比的勇气，成功拯救他人的生命。三名获奖市民分别在海上沉船事故中协助救援，成功拯救一名被困男子；制服一名持刀企图伤人的男子；以及成功拯救一名企图自杀的女子。

经香港警务处提名后获奖的三位市民及三位警务人员。