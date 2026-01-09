沙田沙角邨42岁男子与同事失联两日 消防破门揭当场死亡

沙田沙角邨沙燕楼，今（9日）早上9时38分，一名男子报案，指其40多岁男同事两日没上班，失联多时，登门到其沙角邨寓所寻找，拍门无反应，担心他晕倒屋内。消防接报到场破门而入，救护员经检验后证实男事主当场不治，列尸体发现案处理。

事主姓郑(42岁)，报案人姓余（36岁)，为郑男的同事。据了解，郑男有肺癌及胃癌，要到政府医院覆诊，而郑男亦有吸烟及饮酒的习惯，郑男平常能自行照顾自己。余男表示最后见到事主是在前日（1月7日）下午4时许，放工见到郑男在长亨邨巴士站，当时他并没有异样。

余男表示事主其后两天没有上班，于是今天到事主的住址寻找，但没有人应门，余男感担心于是报警。警方与消防员到场后，由消防员破门入屋，发现郑男躺在床上，没有任何反应，经救护员检查后，证实现场死亡 。警方没有发现遗书或任何打斗痕迹，检查死者遗体亦没有可疑，交由田心分区杂项调查队继续跟进。