火锅店两名前股东遭廉署起诉 涉夸大装修费 串谋诈骗$120万

廉政公署今日(1月8日)落案起诉一间火锅店两名前股东，涉嫌藉夸大餐厅装修工程费用，串谋诈骗120万元。容志辉，49岁；及文凯迪，43岁，醉桃园餐饮管理有限公司(醉桃园)前股东，同被控一项串谋诈骗罪名，违反普通法。二人获廉署准予保释，以待明日(1月9日)在观塘裁判法院应讯。控方稍后会申请将案件转介区域法院答辩。

案发时二人为醉桃园其中两名股东，负责监督公司日常运作，而文凯迪的股份由其妻代为持有。醉桃园的股东，包括两名被告，同意根据协议注资合共660万元经营一间火锅店。该火锅店的一项装修工程亦由二人处理，包括物色装修公司及商讨工程费用。

二人获廉署准予保释，以待明日(1月9日)在观塘裁判法院应讯。资料图片

控罪指二人涉嫌于2022年8月至2023年6月期间串谋诈骗醉桃园，讹称该火锅店的装修工程费用总额约为400万元，及容志辉已代醉桃园向一间工程公司支付工程费用120万元。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现容志辉并没有代醉桃园支付装修工程费用，两名被告涉嫌藉虚假陈述，夸大装修工程费用120万元及瓜分此金额。醉桃园及涉案工程公司在廉署调查案件期间提供全面协助。