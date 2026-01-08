海关揭婴儿汽车座椅藏毒 检1800万元怀疑氯胺酮 拘3人

运毒份子以汽车婴儿安全椅作掩饰，收藏毒品偷运来港，海关上月在荷兰和西班牙来港的两个海运货柜内，揭发暗藏合共36.2公斤氯胺酮，市值1800万元，行动共拘三人。

上月16日，一个由荷兰运路入口的货柜，在葵涌海关大楼检查时，柜内合共16箱货物，在X光检视下，发现五箱婴儿汽车安全座椅内层藏有一包包绿色可疑物，引起海关人员怀疑，关员打开纸箱后，发现每箱有一张婴儿汽车座椅，真空胶膜包装，拆开查看，底部有重新黏贴痕迹，由黑色胶纸包装住。

关员鎅开底部进一步检查，发现里面注满膨胀胶，在五张座椅内检获55包怀疑氯胺酮，共重15.6公斤，市值770万元。

及后，港口及海域科人员进行深入分析，迅速锁定一个由西班牙入口的40呎海运货柜，载运十三批不同货物，包括婴儿汽车安全座椅、座位冚及电单车头盔。

上月19日，关员在40呎货柜检验，找到12箱婴儿汽车安全座椅货物，在X光检视下，其中十箱的座椅内层有被挖空收藏毒品，检获87包怀疑氯胺酮，共重20.6公斤，市值1020万元。

本月6日，海关人员到天水围一间物流货仓跟进调查，一对男女前来取货，女子负责签收文件，男子负责电召货车运输，埋伏关员一拥而上，拘捕两男女及货车司机。其后，海关人员再于上水公共停车场监探货物递送行动，发现一名男子不断在货物附近徘徊，然后安排货车将货物送走，海关人员见时机成熟，当场拘捕该男子及货车司机。

在天水围被捕的35岁男子，报称无业，31岁女子报称侍应，二人分别收取三万元和五千元去取货。在上水落网的42岁男子，收取三万元报酬，并是贩毒集团的骨干成员之一，与荷兰货柜毒品案有关，至于两名货车司机获准保释外出。