珍惜生命｜屯门友爱邨女子飞堕平台 送院不治

突发
更新时间：12:13 2026-01-08 HKT
发布时间：12:13 2026-01-08 HKT

屯门有人堕楼死亡。昨晚（7日）8时10分，友爱邨爱德楼一名女子由高处堕下，倒卧在大厦平台位置，其男朋友揭发报警。救护员到场，发现女事主昏迷不醒，遂将她送往屯门医院抢救，惜最终不治。

警方没有检获遗书，经初步调查证实女死者36岁姓蔡，是上址住户，相信她从大厦后楼梯堕楼，其死因有待验尸确定。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

