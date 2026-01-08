旺角弥敦道住宅单位沦毒窟 警拘4男女

警方表示，旺角警区特别职务队人员根据线报及深入调查，昨日（7日）展开反毒品行动，突击搜查弥敦道一住宅单位，相信该单位被用作贩运及储存危险药物。人员在上址截查2名本地男子及2名本地女子，在该单位内检获约12克可卡因、6克「冰」毒、7粒依托咪酯烟弹及一批吸食毒品工具；检获的毒品巿值约2万元。



69岁姓郑男租客涉嫌「贩运危险药物」被捕，他正被扣留调查。另外1男2女（29至59岁）则涉嫌「服食或注射危险药物」被捕，他们获准保释候查，须于2月上旬向警方报到。



根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物（贩运是指向他人出售或供应危险药物），一经定罪，最高可被判处罚款500万元及终身监禁。任何人如管有危险药物，或吸食、吸服、服食或注射危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款100万元及监禁7年。警方呼吁市民切勿以身试法。