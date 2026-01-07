Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

声称除夕约食饭倒数要付保证金 26岁仔TG交友失$37万

突发
更新时间：21:20 2026-01-07 HKT
发布时间：21:20 2026-01-07 HKT

每逢节日骗案特别猖獗，一名港男早前趁假期透过手机通讯软件Telegram认识朋友，对方答应他可以在除夕晚陪他食饭及倒数，但必需先支付「保证金」，惟他一时识友心切，最终堕入骗徒圈套，失去大约37万元。

警方指在过去两周共接获超过40宗网上援交骗案，涉案损失超过$170万港元，其中一宗案件的苦主为一名26岁本地男子。他去年12月29日在Telegram认识新朋友，对方声称​可在除夕晚陪他食饭及倒数欢渡佳节，并约定在深水埗见面，惟见面前需先支付「保证金」。事主不虞有诈透过银行帐户将近37万港元，分别11次转账到6个指定银行帐户，最后对方没有应约及失联，方知受骗。

警方强调网上交友时，应认清对方身份，不要转钱予陌生人，令心灵与荷包受伤，亦不要因一时寂寞，心急在网上结识朋友而误堕网上援交骗案陷阱。

 

 

