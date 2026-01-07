Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳湾口岸私家车超速 35岁男疑交亲戚资料顶包 涉碍司法被捕

突发
更新时间：19:14 2026-01-07 HKT
发布时间：19:14 2026-01-07 HKT

一辆私家车于2025年9月26日在深圳湾口岸港方口岸路段被警方侦速摄影机侦测到超速行驶。中央交通摄影调查组人员要求车主提交当日违例司机资料，人员其后收到车主回复指一名57岁姓郑男子为违例司机，于是人员跟据该名姓郑男子所登记地址向他发出「要求提供司机身分详情通知书」。

其后，人员接获有关通知书回复，并向其发出超速驾驶的告票。该名姓郑男子接获告票后，他否认有关指控及怀疑有人盗用他的资料及冒认其签名交给警方。

中央交通摄影机违例调查组人员经深入调查后，今日（7日）拘捕一名35岁姓郑男子，涉嫌「妨碍司法公正」，他现正被扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第三队跟进。

据了解，被捕人与57岁男事主为亲戚。车主早前收到警方的通知书，于是向车房查问谁人驾驶涉事的私家车，惟被捕人指司机为一名57岁姓郑男子。车主不虞有诈向警方回复，惟郑男接获告票后，否认有关指控，指有人盗用他的资料及冒认其签名。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
21小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
4小时前
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
6小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
3小时前
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
影视圈
2026-01-06 16:03 HKT
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
11小时前