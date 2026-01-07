深圳湾口岸私家车超速 35岁男疑交亲戚资料顶包 涉碍司法被捕

一辆私家车于2025年9月26日在深圳湾口岸港方口岸路段被警方侦速摄影机侦测到超速行驶。中央交通摄影调查组人员要求车主提交当日违例司机资料，人员其后收到车主回复指一名57岁姓郑男子为违例司机，于是人员跟据该名姓郑男子所登记地址向他发出「要求提供司机身分详情通知书」。



其后，人员接获有关通知书回复，并向其发出超速驾驶的告票。该名姓郑男子接获告票后，他否认有关指控及怀疑有人盗用他的资料及冒认其签名交给警方。



中央交通摄影机违例调查组人员经深入调查后，今日（7日）拘捕一名35岁姓郑男子，涉嫌「妨碍司法公正」，他现正被扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第三队跟进。

据了解，被捕人与57岁男事主为亲戚。车主早前收到警方的通知书，于是向车房查问谁人驾驶涉事的私家车，惟被捕人指司机为一名57岁姓郑男子。车主不虞有诈向警方回复，惟郑男接获告票后，否认有关指控，指有人盗用他的资料及冒认其签名。