涉锂电池及香薰灯家居火灾频频 消防吁市民注意使用

本港近日发生多宗涉及锂电池或香薰灯的家居火警。消防处今日（1月7日）在社交平台提醒市民谨记安全第一，小心使用充电池及蜡烛香薰油

充电池方面，消防处建议市民，切勿长时间为锂电池或电器接驳电源；如充电器或电器过热，立即关闭电源并拔掉插头；独立使用充电器，避免同时为多于一个设备充电；充电器不可受撞击或挤压；锂电池充电时，需远离易燃物；定期检查锂电池、充电器和电器的状况，如有损坏应立即更换。

蜡烛与香薰油方面，消防处提醒用户应保持室内空气流通、避免靠近易燃物品，以免烧著窗帘、衣物等、远离窗边等当风位置，以免被风吹倒、燃点后不要离开，并确保小朋友和宠物不要靠近。

