36岁马术教练涉藏毒早前被捕 被加控一项误杀罪 案件今早提堂

突发
更新时间：16:25 2026-01-07 HKT
发布时间：16:25 2026-01-07 HKT

一名24岁男子上周五（1月2日）被发现倒卧尖沙嘴一间酒店房内，送院抢救后不治，警方同时发现一名36岁外籍男子倒卧酒店走廊，经调查后该名36岁外籍男子涉管有「冰」毒及吸食工具等，被控管有危险药物等3罪，案件前日（1月5日）已在九龙城裁判法院提堂。警方进一步调查，相信该名36岁外籍男子企图与该名24岁男子服药自杀，警方将案件改列误杀案，并在昨日（6日）再以涉嫌误杀拘捕该名36岁外籍男子，他已被加控一项「误杀」罪，案件已于今日（7日）上午在九龙城裁判法院提堂。

警方指1月2日下午3时54分接获报案，指一名外籍男子向朋友表示企图自杀。人员接报到场，发现该名36岁外籍男子倒卧在弥敦道一酒店走廊，另一名24岁男子则倒卧在该酒店一房间。两人昏迷被送往伊利沙伯医院治理，该名24岁男子于同日（1月2日）晚上7时26分被证实死亡。人员亦检获约6克怀疑「冰」毒和一些吸食工具等。

经初步调查，案件列作送院时死亡，该名36岁外籍男子涉嫌「管有危险药物」、「管有第I部毒药」及「管有适合于及拟用作注射危险药物的器具」被捕，他已被控一项「管有危险药物」罪、一项「管有第I部毒药」罪及一项「管有适合于及拟用作注射危险药物的器具」罪，案件已于1月5日上午在九龙城裁判法院提堂。  

警方经深入调查后，怀疑该名36岁外籍男子企图与该名24岁男子服药自杀，警方将案件改列误杀案，并在昨日再以涉嫌误杀拘捕该名36岁外籍男子，他已被加控一项「误杀」罪，案件已于今日（7日）上午在九龙城裁判法院提堂，油尖警区重案组正积极调查该宗案件。

36岁英国籍被告MCCULLOCK Kyle，报称赛马会马术教练，他早前被控管有危险药物、管有第I部毒药，以及管有适合于及拟用作服食危险药物的器具共3罪。控罪指，被告于2026年1月2日，在九龙尖沙咀弥敦道美丽华酒店某室管有危险药物，即甲基苯丙胺；另于同日同地并非按照药剂业及毒药条例条文的规定，管有毒药表第I部所列毒药为西地那非；及管有适合于及拟用作服食危险药物，即3支管和36支针筒。他再被加控一项误杀罪，案件今日（7日）在九龙城裁判法院提堂。

