24岁男倒毙尖沙咀酒店房 警检冰毒揭英籍汉图服药一同自杀 今加控误杀罪提堂

警方昨日（1月6日）将1月2日在尖沙咀发生的一宗送院时死亡案改列误杀案。警方1月2日下午3时54分接获报案，指一名外籍男子向朋友表示企图自杀。人员接报到场，发现该名36岁外籍男子倒卧在弥敦道一酒店走廊，另一名24岁男子则倒卧在该酒店一房间。两人昏迷被送往伊利沙伯医院治理，该名24岁男子于同日（1月2日）晚上7时26分被证实死亡。人员亦检获约6克怀疑「冰」毒和一些吸食工具等。



经初步调查，案件列作送院时死亡，该名36岁外籍男子涉嫌「管有危险药物」、「管有第I部毒药」及「管有适合于及拟用作注射危险药物的器具」被捕，他已被控一项「管有危险药物」罪、一项「管有第I部毒药」罪及一项「管有适合于及拟用作注射危险药物的器具」罪，案件已于1月5日上午在九龙城裁判法院提堂。



警方经深入调查后，怀疑该名36岁外籍男子企图与该名24岁男子服药自杀，警方将案件改列误杀案，并在昨日再以涉嫌误杀拘捕该名36岁外籍男子，他已被加控一项「误杀」罪，案件已于今日（7日）上午在九龙城裁判法院提堂，油尖警区重案组正积极调查该宗案件。据了解，该名36岁男子为英国籍，持有香港身份证。