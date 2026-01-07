上水牛杂店内地女刀劈警盾头盔 暂控袭警等三项罪

上水龙琛路一间牛杂店，上周六（3日）凌晨，32岁姓刘内地女游客，疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服及拘捕。刘女已被暂控一项「管有攻击性武器」、一项「刑事毁坏」及一项「袭击警务人员」罪。

刘女持双程证来港，据悉，她在越南旅游后，再到港游玩。消息指，被捕人有情绪问题。

事发时刘女到上述粉面店用餐后，准备用手机作微信支付用餐费用，但当时刚好手机没有电，不能付款。 姓吴女店主建议刘女即场将手机充电，惟有人突情绪失控，冲入店内厨房取出菜刀及剪刀，当时女店主、职员及顾客立即逃离店舖，期间刘女又毁坏女店主的手机。女店主立即报警求助。

大批警员接报到场，刘女仍然情绪激动，向店外持盾牌警员大喊：「滚！」，其间挤在店舖门口的警员企图入内将女子制服，惟她突然挥刀砍向警员盾牌。有警员的盾牌被女子劈甩，所有人随即向后退，而其后有警员静悄悄靠近，向刘女发射一发胡椒水发射器，击中她的右前臂，最终前后夹攻将她揿地制服，情况相当惊险。刘女被带离牛杂店时情绪仍然非常激动，不停大叫大嚷，甚至不断叫嚣。刘女清醒被送往北区医院治理。