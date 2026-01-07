Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水牛杂店内地女刀劈警盾头盔 暂控袭警等三项罪

突发
更新时间：15:46 2026-01-07 HKT
发布时间：15:46 2026-01-07 HKT

上水龙琛路一间牛杂店，上周六（3日）凌晨，32岁姓刘内地女游客，疑因付款问题与店方争执，竟先后挥舞剪刀及利刀，更在群警包围下疯狂砍向警盾。警员最终合力将其制服及拘捕。刘女已被暂控一项「管有攻击性武器」、一项「刑事毁坏」及一项「袭击警务人员」罪。

刘女持双程证来港，据悉，她在越南旅游后，再到港游玩。消息指，被捕人有情绪问题。

相关新闻：上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

 

有片｜上水牛杂店CCTV片曝光 内地女擸菜刀发狂大叫 刀刀狠劲狂劈警员

事发时刘女到上述粉面店用餐后，准备用手机作微信支付用餐费用，但当时刚好手机没有电，不能付款。 姓吴女店主建议刘女即场将手机充电，惟有人突情绪失控，冲入店内厨房取出菜刀及剪刀，当时女店主、职员及顾客立即逃离店舖，期间刘女又毁坏女店主的手机。女店主立即报警求助。

大批警员接报到场，刘女仍然情绪激动，向店外持盾牌警员大喊：「滚！」，其间挤在店舖门口的警员企图入内将女子制服，惟她突然挥刀砍向警员盾牌。有警员的盾牌被女子劈甩，所有人随即向后退，而其后有警员静悄悄靠近，向刘女发射一发胡椒水发射器，击中她的右前臂，最终前后夹攻将她揿地制服，情况相当惊险。刘女被带离牛杂店时情绪仍然非常激动，不停大叫大嚷，甚至不断叫嚣。刘女清醒被送往北区医院治理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
18小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
6小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
7小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
1小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
8小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
2小时前