油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链

油麻地吴松街123-127号吴淞大楼，今（7日）早上11时48分， 一名中年汉报案指被一名女子偷去一条价值4万元的金链，警员接报到场，并在附近兜截女贼踪影，暂无发现。

男事主姓黄，他在场协查时表示，今早吃早餐后，在吴淞大厦对出街头，被一名年约40多岁女子搭讪，表示可提供按摩服务，收费300元。于是黄男跟随女子到大厦9楼的宾馆房间，「除咗上身衫同面裤，下面包住围巾，条2两重金链放咗系面裤袋，佢按咗两吓，话出去攞风油精帮我捽身，两分钟冇返嚟，我就发现咗！」其2两重的金链约值4万元，警方将案件列作盗窃案跟进调查。