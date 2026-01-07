珍惜生命｜元朗男子寓所烧炭亡 女同事收寻短讯息报警揭发
发布时间：12:37 2026-01-07 HKT
元朗有人烧炭轻生。今日（7日）早上10时49分，警方接获一名女子报案，指其40多岁男同事传来讯息，表示他欲寻死。救援人员接报后赶到安宁路59号裕丰洋楼一单位，揭发男子在屋内烧炭，已当场死亡。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
