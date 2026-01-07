珍惜生命｜元朗中年汉疑财困烧炭亡 女同事收寻短讯息报警揭发

元朗有人烧炭轻生。今日（7日）早上10时49分，警方接获一名女子报案，指48岁姓刘男同事传来讯息，表示他欲寻死。救援人员接报赶到刘位于安宁路59号裕丰洋楼的寓所，发现他在屋内烧炭，当场证实死亡。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

据了解，刘男已婚，与妻子育有一名儿子，母子二人居于内地，三人关系良好。近日刘男疑因赌博及投资失利，欠下大约400万元的债务，不排除因此而轻生。

