珍惜生命｜元朗中年汉疑财困烧炭亡 女同事收寻短讯息报警揭发
更新时间：16:52 2026-01-07 HKT
发布时间：12:37 2026-01-07 HKT
元朗有人烧炭轻生。今日（7日）早上10时49分，警方接获一名女子报案，指48岁姓刘男同事传来讯息，表示他欲寻死。救援人员接报赶到刘位于安宁路59号裕丰洋楼的寓所，发现他在屋内烧炭，当场证实死亡。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。
据了解，刘男已婚，与妻子育有一名儿子，母子二人居于内地，三人关系良好。近日刘男疑因赌博及投资失利，欠下大约400万元的债务，不排除因此而轻生。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
