市区跌至11度 红磡大环山晨泳客无惧寒风 7旬林先生：几冻都照游

突发
更新时间：07:17 2026-01-07 HKT
发布时间：07:17 2026-01-07 HKT

寒冷天气警告及强烈季候风信号现正生效，本港今日迎来入冬后最寒冷的一个清晨。截至凌晨4时30分，天文台录得市区气温仅11.0度，创下今冬最低纪录，而大帽山气温更骤降至仅1.3度，寒气逼人。

尽管寒风凛冽，仍有不少意志坚定的市民维持晨运习惯。在红磡大环山海边，清晨时分已有数名长年坚持冬泳的「勇士」现身。

76岁芳姐：最紧要热身

现年76岁的退休人士芳姐，多年来风雨不改坚持晨泳。今晨约六时，她如常到达大环山海旁。芳姐表示，抵达时感觉风势不算大，估计水温与气温相若，约在11度左右，认为「感觉不算冻」。

她分享心得指，冬泳最重要是做好准备。她先在岸上进行约10分钟的热身运动，待身体暖和后，才戴上泳帽及泳镜，沿爬梯步入海中。芳姐表现从容，享受在寒流下的冬泳乐趣。

「大只辉」忆5度低温仍落水

另一位晨泳常客、外号「大只辉」的70余岁林先生，今早亦带同蛙鞋等专业装备到场。林先生已有20年泳龄，他表示今早水温虽然较昨日低，但落水一刻并不觉得特别冷。

对于气温破纪录，林先生显得毫不在意。他忆述，最深刻的一次是多年前的年初三，当时清晨只有5度，他依然照常下水。他笑言，现在根本不会理会天文台录得多少度，「总之无论几多度都照游」，尽显硬汉本色。

天文台提醒，由于寒冷天气警告生效，市民应加强保暖，尤其长者及慢性病患者应留意身体状况。在强烈季候风下，体感温度会比实际录得的更低，冬泳人士必须量力而为。

