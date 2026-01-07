沥源邨清洁工挨撞昏迷送院 涉T牌左軚「吉利银河V900」 全球预售首日出意外

沙田发生严重交通意外。今日（1月7日）清晨6时18分，一名32岁男司机，挂有试车牌（T牌）的私家车驶经沥源邨贵和楼对开时，意外撞倒一名正在工作的74岁清洁男工。伤者当场被撞飞至数米外，重伤半昏迷，由救护车送往沙田威尔斯亲王医院。据悉伤者经送院抢救后，没有生命危险，正留医治理。警方事后封锁现场，调查意外细节及肇事原因。

一星期内两宗清洁工挨撞

涉事私家车为一辆左軚车，挂有T牌，车牌位置贴有「吉利银河V900」字样，翻查资料该款车型刚好是今日开始全球预售。现场消息称，事发时该车由沥源邨停车场驶出，右转时撞到正推着手推车的清洁工。所见私家车左边车头位置损毁，地上遗下一架手推车、大量清洁工具及数袋散落的垃圾。

男伤者74岁姓黄，为该屋邨的清洁工人。涉事的32岁姓郑男司机为本地人，持有香港驾驶执照，他通过酒精呼气及药物测试，登上警车协助警方调查。案件交由新界南交通意外调查队第一队跟进。

此为近期第二宗清洁工挨装意外，上周三（12月31日）除夕夜，油麻地一名57岁街道清洁女工于工作期间，亦被货车撞倒，经送院后不治。工业伤亡权益会对一星期内发生两宗同类意外表示关注及担忧，再次要求各相关政府部门及雇主检讨清洁工装备，除了现有的反光衣及手推车上的识别旗帜，可参考其他地方经验，例如引入有闪灯的安全衣，让清洁工在工作时更容易被其他道路使用者识别，以减少意外。

相关新闻：油麻地除夕夺命车祸 食环署清洁女工挨重型货车撞毙 六旬司机涉危驾被捕

涉事车售价31.9万人民币起 曾号称打破健力士纪录

相关七人车为内地吉利汽车最新型号混能车「吉利银河V900」，今日（1月7日）正式开放预售。车辆最高时速为190公里，以宽敞车身及豪华配置为卖点。吉利曾在宣传片中，在车厢塞入42名女性舞蹈员，号称打破健力士世界纪录。售价方面，官方根据车内配置及电池续航等，定出「Pro版」、「Max版」、「典藏版」三个等级，依次为31.9万元、34.9万元及38.9万元人民币。

吉利官网上载了该款汽车多项安全参数，包括「（时速）百公里制动距离34.8米」、「远距离主动安全：最高130km/h煞车停速度，极限环境也生效」、「近距离主动安全：最高130km/h避让速度，AES连续避让防前后夹击」、「千里浩瀚驾驶辅助系统H5方案：Orin系列高算力晶片、1个远视距高精度光达、3个高精度毫米波雷达、12个高精度超音波雷达、11个高清摄影机」。

蓝色T字试车牌供左軚车使用

相关七人车挂有蓝色T字试车牌。翻查资料，蓝字T牌供作转口用途的左軚车辆使用，红字则供非左軚车辆使用。法例规定，持有试车牌照的司机，出行时除了要带备牌照及字牌外，亦要携带授权记录和行程记录册。如警方截查时，司机未能出示有关文件而又没有合理辩解，即属犯罪，最高会被罚款2000元，试车牌照亦有可能会被取消。

根据《道路交通（车辆登记及领牌）规例》（香港法例第374E章），试车牌照及试车字牌（T牌）是由运输署发给车辆制造商作送递汽车、车辆经营者（俗称「车行」）作顾客试车，以及车辆维修公司作测试维修后车辆之用，有效期最长为一年。若挂T牌而试车遇意外，便由车行的保险公司负责赔偿。保险公司一般对T牌持有人只提供第三者风险保险，并可拒绝就违法使用Ｔ牌情况下发生的交通意外作出赔偿。