全球预售首日出意外 沙田沥源邨T牌「吉利银河V900」撞清洁工 飞弹数米昏迷送院

突发
更新时间：08:57 2026-01-07 HKT
发布时间：07:00 2026-01-07 HKT

沙田发生严重交通意外。今日（1月7日）清晨6时18分，一辆挂有试车牌（T牌）的私家车，驶经沥源邨贵园楼对开时，意外撞倒一名正在工作的男清洁工。伤者当场被撞飞至数米外，重伤昏迷，由救护车送往沙田威尔斯亲王医院抢救。警方事后封锁现场，调查意外细节及肇事原因。

涉事私家车为一辆左軚车，挂有T牌，车牌位置贴有「吉利银河V900」字样。意外后，其车头位置损毁，地上遗下一架手推车、大量清洁工具及数袋散落的垃圾。据悉，男伤者64岁，为该屋邨的清洁工人。涉事男司机为本地人，持有香港驾驶执照，事后他登上警车协助警方调查。

资料显示，该款车为内地品牌吉利（Geely）旗下最新的豪华MPV车款，刚好于今日（1月7日）正式进行全球预售。「吉利银河V900」以宽敞车身及豪华配置为卖点，车身长达5,360毫米，轴距达3,200毫米，提供六座及八座版本。由于该车为左軚型号且挂上试车牌，相信是相关机构正在港进行测试或展示之用，岂料在预售首日即发生严重意外。

上周三（12月31日）除夕夜，油麻地一名57岁街道清洁女工于工作期间，亦被货车撞倒，经送院后不治。工业伤亡权益会对一星期内发生两宗同类意外表示关注及担忧，再次要求各相关政府部门及雇主检讨清洁工装备，除了现有的反光衣及手推车上的识别旗帜，可参考其他地方经验，例如引入有闪灯的安全衣，让清洁工在工作时更容易被其他道路使用者识别，以减少意外。

根据《道路交通（车辆登记及领牌）规例》（香港法例第374E章），试车牌照及试车字牌（T牌）是由运输署发给车辆制造商作送递汽车、车辆经营者（俗称「车行」）作顾客试车，以及车辆维修公司作测试维修后车辆之用，有效期最长为一年。若挂T牌而试车遇意外，便由车行的保险公司负责赔偿。保险公司一般对T牌持有人只提供第三者风险保险，并可拒绝就违法使用Ｔ牌情况下发生的交通意外作出赔偿。
 

