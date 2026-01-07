海关天平山村捣破货柜私烟仓 检55万元货拘3无业男女

香港海关昨日（5日）采取反私烟行动，在上水天平山村捣破一个利用偏远货柜屋作掩饰的私烟储存及分销中心，检获约12.2万支怀疑私烟，市值约55万元，估计应课税值约40万元。行动中三名正搬运私烟的无业男女当场被捕。

货柜屋掩人耳目 环境偏僻增加侦查难度

海关税收罪案调查科调查主任戴万新表示，不法份子为减低被捕风险，特意选取位置偏远且环境僻静的货柜屋存放私烟，企图掩人耳目。由于天平山村平日鲜有非村民进出，加上地形隐蔽，增加关员侦查的难度。海关相信，该中心主要供应北区一带的私烟市场。

昨日傍晚约6时，海关人员在天平山村一带进行埋伏监察，期间发现两男一女形迹可疑，正将数个尼龙袋由一间货柜屋搬往一辆私家车上。关员见时机成熟，随即上前截查，先行在尼龙袋及车内搜获3.5万支私烟，当场拘捕该三名年龄介乎19至39岁的男女，三人均报称无业。

关员其后将被捕人士押返货柜屋内进一步搜查，再起出8.7万支怀疑私烟。整项行动合共检获逾12万支私烟，所有被捕人士已被落案起诉。

海关再次呼吁市民，根据《应课税品条例》，无论是处理、管有、售卖或购买私烟，均属刑事罪行。一经定罪，最高刑罚为罚款200万元及监禁7年，市民切勿以身试法。