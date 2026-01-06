青葵公路3车串烧 铁骑士与女乘客人仰车翻受伤 部份行车线封闭
更新时间：23:35 2026-01-06 HKT
发布时间：23:35 2026-01-06 HKT
发布时间：23:35 2026-01-06 HKT
青葵公路发生车祸。今日（1月6日）晚上10时许，青葵公路往荃湾方向近荔枝角公园发生3车相撞，涉及2辆私家车及1辆电单车。铁骑士和女乘客人仰车翻，其中女乘客盆骨及头部受伤，幸仍然清醒，意外后坐在地上待救，事后由救护车送往玛嘉烈医院治理。
运输署宣布，因交通意外，青葵公路往机场方向近荔枝角公园的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。
最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
2026-01-05 17:45 HKT
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
2026-01-05 19:33 HKT
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
2026-01-05 21:15 HKT