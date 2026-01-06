青葵公路3车串烧 铁骑士与女乘客人仰车翻受伤 部份行车线封闭

青葵公路发生车祸。今日（1月6日）晚上10时许，青葵公路往荃湾方向近荔枝角公园发生3车相撞，涉及2辆私家车及1辆电单车。铁骑士和女乘客人仰车翻，其中女乘客盆骨及头部受伤，幸仍然清醒，意外后坐在地上待救，事后由救护车送往玛嘉烈医院治理。

运输署宣布，因交通意外，青葵公路往机场方向近荔枝角公园的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。