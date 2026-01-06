车cam直击｜青葵公路3车相撞 铁骑士与女乘客挨撞受伤 尾随Tesla收掣不及撞飞电单车

青葵公路发生车祸。今日（1月6日）晚上10时许，青葵公路往荃湾方向近荔枝角公园发生3车相撞，涉及2辆私家车及1辆电单车。铁骑士和女乘客人仰车翻，其中女乘客盆骨及头部受伤，幸仍然清醒，意外后坐在地上待救，事后由救护车送往玛嘉烈医院治理。

现场消息指，事发时电单车正于青葵公路右2线往机场方向行驶，未料驶近荔枝角公园对开位置时，遭一辆黑色七人车的车头从左边撞到，电单车女乘客当场被抛落地，铁骑士马上停车寻人。

根据网上车cam片所见，当时路上有很多车，铁骑士挨撞后站在路中心，不少车辆驶经时均需闪避。一辆白色Tesla从后驶至，怀疑收掣不及撞到停在路面上的电单车，令其飞至车道另一侧。

最后，电单车上的南亚裔男司机和女乘客同告清醒送院。Tesla男司机和女乘客则无大碍；黑色七人车男司机登上警车上提供资料。