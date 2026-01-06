海关完税烟标签制度先导计划完成 附贴操作成功率99% 意见回馈获正面评价

香港海关推出为期3个月的完税标签制度先导计划已于1月4日顺利完成。香港海关透过先导计划于实际操作环境中模拟完税标签制度的运作流程及相关技术，并监察已附贴试行完税标签的香烟，由生产场所运送至零售销售点的整个供应链流程，并收集各持份者的意见回馈。



于先导计划期内，在海关人员及技术顾问的督导下，透过本地香烟生产商共进行了多次附贴试行完税标签的操作。整体而言，附贴操作的附贴成功率均达99%。该些已附贴试行完税标签的香烟于完税后已运送至全港各区零售点以供销售，当中包括连锁便利店、报贩及士多。海关亦向相关零售点派发宣传海报、资料单张及问卷，以便烟草零售业界及公众人士了解先导计划的重点内容。



此外，海关人员于六个边境口岸管制站及香港国际机场货运站的海关课税室，为旅客携带进入香港或以货件进口香港的香烟在完税后附贴试行完税标签。



图示设置于海关课税室内，用作确认香烟的完税状态的专用仪器。

截至1月3日，海关共收集了504份公众的问卷回应，综合意见显示公众人士对完税标签制度先导计划的宣传资讯、完税标签的设计及其附贴后香烟零售封包的状况等均予以正面评价。

为使公众人士认识完税标签制度，海关在先导计划期间进行了一系列宣传工作，包括通过海关网页、社交媒体和新闻公报发放有关资讯。海关亦于所有边境口岸管制站、香港国际机场及公共屋邨，展示宣传海报，派发资料单张及在个别地区设置流动宣传摊位。此外，海关亦为各持份者举行了多场简报会，务求向不同界别的人士提供更多关于完税标签制度及先导计划的详情。



海关一直积极与烟草业界及相关持分者保持紧密沟通，继于去年十月中与烟草业界和连锁便利店代表会面及介绍先导计划的内容后，于同年12月上旬透过海关的应课税品顾客联络小组、烟草事务的关注组织及报贩业的协会等召集其成员举行了两场讲解会，合共有42位代表出席，当中包括本地香烟生产商及进口商、海外香烟生产商及报贩业的代表等。海关于会上向与会者讲解先导计划的内容及目标、已测试完税标签申请流程及数据资讯，并即场解答与会者的提问，烟草业界对海关发放的资料反应正面。海关于会后亦派发问卷收集业界意见及发放试行完税标签样本予与会者作参考或测试之用。

海关人员会在指定管制站内的海关课税室，为由旅客带入香港或以单一次付运方式进口香港、 并已缴付全额税款且未开封的香烟零售封包，附贴试行完税标签。



业界的意见仍在收集中，海关会在总结测试的经验及检视业界意见后，与技术顾问研究持续优化完税标签制度的设计，包括申请完税标签的程序、附贴的要求及检测仪器的安装和设计等。海关会持续透过不同途径向烟草零售业界发放资讯。海关借此呼吁业界人士踊跃参与海关举办的宣讲会。如有疑问，可直接向海关作出查询。



海关计划于今年第四季实施首阶段的完税标签制度并于2027年第二季全面推行有关制度，期望有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」。

消息：检测仪器「一区一部」

有消息指，检测仪器将会是「一区一部」的安 排，海关澄清从未发放有关讯息。海关现时正与 技术顾问进行成本效益分析，研究合适数量的检 测仪器及安装详情。现阶段就检测仪器方面的安 排仍未确定。