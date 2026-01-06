Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37岁印尼汉与11个月大儿子失踪 最后现身深水埗 警发相寻人

突发
更新时间：22:24 2026-01-06 HKT
发布时间：22:24 2026-01-06 HKT

警方今日（6日）呼吁市民提供一名在深水埗失踪的男子及其儿子的消息。

37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama昨日（5日）下午离开其位于桂林街的住所后便告失踪，他们的家人同日向警方报案。Mukit Alam Pratama身高约1.75米，体重约80公斤，中等身材，尖面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿黄色羽绒服、黑色长裤、黑色运动鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，体重约10公斤，瘦身材，圆面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿白色婴儿服。据了解，事主持行街纸。

任何人士如有他们的消息或曾见过他们，请致电3661 8852或5966 1201，或电邮至电邮至[email protected]与深水埗刑事调查队第八队，或任何一间警署联络。

37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
11个月大男婴Mukit Shznjz Putra Pratama。
11个月大男婴Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
7小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
12小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
6小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
10小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
6小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
2026-01-05 21:15 HKT
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
12小时前