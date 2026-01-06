37岁印尼汉与11个月大儿子失踪 最后现身深水埗 警发相寻人

警方今日（6日）呼吁市民提供一名在深水埗失踪的男子及其儿子的消息。



37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama昨日（5日）下午离开其位于桂林街的住所后便告失踪，他们的家人同日向警方报案。Mukit Alam Pratama身高约1.75米，体重约80公斤，中等身材，尖面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿黄色羽绒服、黑色长裤、黑色运动鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，体重约10公斤，瘦身材，圆面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿白色婴儿服。据了解，事主持行街纸。



任何人士如有他们的消息或曾见过他们，请致电3661 8852或5966 1201，或电邮至电邮至[email protected]与深水埗刑事调查队第八队，或任何一间警署联络。

