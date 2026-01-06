Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37岁印尼汉与11个月大儿子失踪 最后现身深水埗 西九龙重案组跟进

突发
更新时间：11:52 2026-01-07 HKT
发布时间：22:24 2026-01-06 HKT

警方周二（6日）呼吁市民提供一名在深水埗失踪的男子及其儿子的消息。

37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama，（5日）下午离开其位于桂林街的住所后便告失踪，他们的家人同日向警方报案。Mukit Alam Pratama身高约1.75米，体重约80公斤，中等身材，尖面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿黄色羽绒服、黑色长裤、黑色运动鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，体重约10公斤，瘦身材，圆面型，黄皮肤及蓄短黑发。他最后露面时身穿白色婴儿服。据了解，事主持行街纸。

警方高度重视事件，案件交由西九龙总区重案组跟进。任何人士如有该两名失踪人士的消息或曾见过他们，请致电3661 8251或9610 9626，或电邮至[email protected]与西九龙总区重案组人员，或任何一间警署联络。

37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
11个月大男婴Mukit Shznjz Putra Pratama。
11个月大男婴Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。
37岁印尼籍男子Mukit Alam Pratama与其11个月大儿子Mukit Shznjz Putra Pratama。

