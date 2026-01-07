非法油站｜「私油」检获拘捕人数均飙升 海关消防处：一直致力打击

未完税燃油活动近期似有上升趋势。海关资料显示，去年1至11月破获逾50宗相关案件，拘捕逾50人， 检获逾11万公升燃油，比前年全年的案件宗数、拘捕人数及检获燃油数量均增加不少。海关及消防处均强调，一直致力打击未完税非法燃油活动，以保障税收及公众安全。

海关发言人表示，2024年共破获25宗涉及未完税燃油的案件，拘捕27人，检获28200公升燃油；2025年1至11月则破获53宗案件，并拘捕53人，检获115800公升燃油。

发言人强调，海关一直致力打击未完税非法燃油活动以保障税收。根据《应课税品条例》，任何人士若处理、管有、售卖或购买未完税非法燃油均属违法，一经定罪，最高可被罚款100万元及监禁两年。另外，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被罚款200万元及监禁7年。

市民如发现怀疑未完税燃油活动，可透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或 致电海关24小时热线182 8080举报。

消防处表示，根据纪录，消防处于2024及2025年共接获1231宗与非法燃油转注活动相关的举报，共进行了4060次针对性的巡查及54次联合执法行动，其间向210位相关人士或负责人作出检控，当中涉及124个非法燃油转注点（包括固定及流动式作业点）。

消防处一直致力打击任何形式的非法燃油转注活动，并会严格按照《危险品条例》、《危险品（管制）规例》及《消防（消除火警危险）规例》对相关非法行为采取执法行动，违者一经定罪，可处最高罚款10万元及监禁6个月。消防处会持续加强监察与执法，并与相关部门协作及透过多管齐下的策略，致力打击非法燃油转注活动，以保障社区安全。

由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，后果非常严重。因此，消防处呼吁市民切勿参与非法燃油转注活动或光顾非法加油站。市民如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。