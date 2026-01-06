Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│葵涌石荫邨坐轮椅女子 商场平台栏杆上吊亡

突发
更新时间：19:12 2026-01-06 HKT
发布时间：15:11 2026-01-06 HKT

葵涌石荫邨石荫商场平台，今（6日）下午1时57分，附近安老院舍职员报案，指在葵涌长者邻舍中心对出，发现一名坐轮椅的女子，在5楼平台栏杆上吊，救护员接报到场，女事主无呼吸脉搏，昏迷被送院抢救，可惜最终不治。

警方经调查后证实事主为姓谭的59岁女子，并在现场检获遗书，死因有待验尸后确定。据了解，谭女有身体病纪录。
 

警员到场调查。蔡楚辉摄
职员在场协查。
警员到场调查。
 防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

