珍惜生命│葵涌石荫邨坐轮椅女子 商场平台栏杆上吊亡

葵涌石荫邨石荫商场平台，今（6日）下午1时57分，附近安老院舍职员报案，指在葵涌长者邻舍中心对出，发现一名坐轮椅的女子，在5楼平台栏杆上吊，救护员接报到场，女事主无呼吸脉搏，昏迷被送院抢救，可惜最终不治。

警方经调查后证实事主为姓谭的59岁女子，并在现场检获遗书，死因有待验尸后确定。据了解，谭女有身体病纪录。



警员到场调查。蔡楚辉摄

职员在场协查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk