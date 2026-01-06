新界北警放蛇打击白牌车拘2司机 两私家车被扣查检验

新界北总区交通部于今日（6日）进行打击非法载客取酬（俗称「白牌车」）的行动，成功截获两辆非法载客取酬的私家车，两名男司机涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」，涉案私家车已被扣查作进一步检验。

新界北总区交通部执行及管制组特遣队高级督察张展鸿讲述案情时表示，今日上午新界北总区交通部派员于上水乔装乘客到元朗，行动中成功截获两部私家车，涉嫌非法载客取酬，当中涉及两名本地男司机，年龄分别为49及53岁，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」。其中49岁男司机报称为全职司机，而53岁司机则任汽车维修员。两人向「放蛇」警索取车资分别为90元及110元。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款1万元及监禁6个月，再干犯则可处罚款2.5万元及监禁12个月。

警方呼吁，市民出行时亦应选择合法的公共交通工具，如相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有的保障。