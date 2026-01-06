Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慈云山露宿者遇袭│两青年「小心地滑」胶牌殴七旬翁逃遁 探员重返行人天桥搜证

突发
更新时间：14:51 2026-01-06 HKT
发布时间：14:51 2026-01-06 HKT

慈云山发生露宿者遇袭案，今日（6日）凌晨位于云华街与惠华街交界的一条行人天桥上突然火光熊熊，消防员到场将火扑熄。警方在行人天桥梯间发现一名75岁姓许老翁左前臂受伤，相信两名年约20至30岁的青年曾手持黄色「小心地滑」字样告示牌向他施袭，并纵火烧毁其家当，之后沿惠华街往慈云山中心方向逃去。据悉许翁经送院治理后无大碍，已于早上出院，惟他未有即时返回事发的行人天桥。警方一度在场守候，正跟进案件，追缉两名涉案歹徒。

今早有探员重返事发的惠华街行人天桥调查案件，惟遇袭的许翁出院后未有返回现场，探员一度在场守候。现场遗下大批被烧毁的杂物，涉事范围未解封，而天桥上多层的转角处都摆满露宿者的杂物。有街坊不讳言平日甚少途经涉事行人天桥，不清楚天桥有露宿者留宿的情况。至下午，有清洁工人到场进行清理工作。

事发于今日凌晨3时49分，涉事的行人天桥梯间杂物起火，75岁姓许老翁被人袭击导致左前臂疼痛受伤，其后被送到伊利沙伯医院治理。另外案发现场附近一架电单车亦焚毁。消息称，受伤的许翁平日露宿于涉事行人天桥楼梯第二层，警方将案件列为「普通袭击」及「纵火」，正调查歹徒行凶动机，交由黄大仙警区刑事调查队第3队跟进。

相关新闻：慈云山露宿者遭胶牌扑打受伤 家当杂物烧毁 警追缉两凶徒

凌晨案发情况：

