一家四口任辅警 延续润物无声的坚守

警队内家中两代同为警务人员并非罕见，但一家四口都同披警服却是凤毛麟角。任职政府文书职系的辅警警长周永雄因早年长期与警队人员共事，受鼓励下投考香港辅助警察队（辅警队），不论在本职或于警队岗位上，一直服务市民。

一家四口均本着「忠诚勇毅，心系社会」的信念，服务市民。

张婉仪（左）与女儿周栩芊分别驻守元朗分区及尖沙咀分区。

回顾31年警务生涯，现驻守天水围分区的周永雄接受今期《警声》访问时表示，最难忘的是多年前处理一宗协助临盆孕妇的求助个案，他说：「当时该名孕妇紧握着我的手臂，我已被抓得满臂血痕，但能助她稳定情绪，更成功见证新生命诞生，一切付出都值得。」辅警工作不仅让他体会到一颗新生命的重量，更为他带来攸关一生的姻缘——他与辅警同事、现于政府物流服务署工作的张婉仪因这份相同使命共谐连理。



张婉仪与警队早结缘于童年。「六、七岁时在街市与母亲失散，那种恐惧与无助至今历历在目。」 她说：「当时幸得一位女警安慰我『小朋友不用怕，有警察姐姐在！』，并协助寻回母亲。这句话看似微不足道，却给年幼的我莫大的安全感。」正是这份感觉，推动她于1999年加入辅警队，延续守护他人的初心。



现驻守元朗分区的张婉仪始终秉持专业精神：「每宗案件背后，都可能是求助人最艰难的时刻。因此无论面对多大压力，都必须保持冷静与专业。」这对辅警夫妻更将工作感悟融入家庭教育，张婉仪分享说：「处理过许多青少年案件，我更深知正确价值观的重要。成长中的青年犹如在大洋中航行，唯有方向对，才能顺利抵达目的地。」



这份言传身教如春风化雨，深深影响着他们的两名子女周沛锐和周栩芊。现就读大学的兄妹二人，先后加入辅警队。热爱长笛的哥哥周沛锐加入辅警队乐队，在典礼中以悠扬乐韵展现才华；而精通两文三语和懂法语的妹妹周栩芊则在18岁生日当天即递表投考，现驻守旅客络绎的尖沙咀分区，运用语言优势服务国际旅客。



一家四口，两代人，穿梭于香港不同街道执勤，从一开始二人同心到今天四心同系，均本着「忠诚勇毅，心系社会」的信念。兄妹二人坦言：「真正引领我们投身警队的，不是如戏剧般的奇案，而是父母十年如一日对服务香港的默默坚持。」兄妹二人感受到父母这份润物无声的坚守，是对他们最好的身教，他们说：「我们希望延续走爸妈的路，既是对他们最大的致敬，也是我们对这套制服的承诺。」

