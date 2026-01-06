机场一日三宗藏违禁品 行李藏铁莲花胡椒喷雾 3女违航空保安被捕

机场警区昨日（5日）接获三宗报案，指机场保安人员为出境旅客进行安全检查期间，发现有一件寄舱行李及两件手提行李内藏有违禁物品。该件涉案的寄舱行李属于一名打算前往加拿大的15岁本地女童，而另外两件手提行李则分别属于一名16岁本地女童及一名21岁本地女子，二人均打算前往美国。



机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕该三名女子，分别涉嫌违反《航空保安条例》和《火器及弹药条例》。调查显示，持有寄舱行李的女童涉嫌于其行李内藏有一件怀疑铁莲花的违禁武器，而另外两名女子则各涉嫌于其手提行李内藏有一枝怀疑胡椒喷雾。该三名女子获准保释候查，三宗案件分别交由机场警区刑事调查队第二队和第三队跟进。



警方发现，有部份旅客因不同原因，会携带违禁物品，如伸缩棍、铁莲花或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。