西贡度假营两校男童争球场 14岁「大虾细」少年被捕 8岁童受伤送院

突发
更新时间：20:39 2026-01-05 HKT
发布时间：20:39 2026-01-05 HKT

西贡北潭涌度假营内上月底发生袭击案，一名8岁学童在学校旅行期间，因使用足球场问题，与其他学校男生争执并遇袭。警方今日（1月5日）回复查询时表示，经调查后已拘捕一名14岁男童，涉嫌「袭击致造成身体伤害」。据了解，被捕男童为航海学校学生，而受害男生就读圣保罗书院小学。

保良局赛马会北潭涌度假营。资料图片
据悉，事件发生于上月19日。当日下午1时半，一名8岁姓庄小学男生在北潭涌度假营参加学校旅行，与同学在足球场踢足球时，与另一间学校的学生因使用球场问题争执。期间，该名男生遭对方以足球及手袭击，导致脸、上身及脚部受轻伤。

男生其后在活动结束回家后，向父亲讲述事件，父亲随即报案，并陪同他前往明爱医院治理。警方于同日接获报案后，将案件列作「袭击致造成身体伤害」，交由黄大仙警区刑事调查队第七队跟进。经调查后，警方上月30日在黄大仙区以涉嫌「袭击致造成身体伤害」罪拘捕一名14岁男童。该男童已获准保释候查，须于本月下旬向警方报到。

相关报道：两校男生疑争用足球场 8岁小学生被踢胸推面受伤 警通缉1少年

保良局赛马会北潭涌度假营。资料图片
